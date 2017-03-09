Новые бесплатные промокоды
Что такое действующе промокоды магазинов?
Если вы любите делать покупки в интернет-магазинах, то вы обязательно замечали специальное поле для ввода промокода перед оплатой заказа. Мы расскажем вам, что такое промо-код и как использовать действующие промокоды и для экономии на покупках.
Промо-коды (также называемые ваучерными кодами, кодами купонов, скидочными кодами) представляют собой комбинацию букв и цифр, которая дает бонусы и используется при оплате заказов в интернет-магазинах. Эффект от его применения является мгновенным, то есть после введения промокода в корзине покупок пересчитывается общая сумма заказа. Бесплатные купонные коды — это возможность сэкономить на всем, от покупки одежды до заказа авиабилетов или бронирования отелей.
Как сэкономить с помощью официальных промокодов?
Использование промокода обычно позволяет сэкономить от 1% до 90% на покупках или получить другие бонусы в интернет-магазине. Магазины распространяют официальные промокоды абсолютно бесплатно, чтобы привлечь новых покупателей и максимально быстро продавать товары. Каждый получает выгоду: магазин увеличивает продажи и создают себе доброе имя, а покупатели экономят на покупках.
Сайт «Промокодесс»
Узнав, как сэкономить на покупках в интернете, каждый из вас, наверное, задумался, где взять купон для скидки в любимом интернет магазине. Наиболее удобный и быстрый способ найти актуальный промокод — это посетить специальный купонный сайт, например, Promocodess.ru. Наш сайт постоянно публикует всевозможные выгодные предложения для любителей шоппинга. Вам просто нужно выбрать магазин или тип интересующего вас продукта, и вы увидите все текущие промо-коды и действующие акции. Остается только скопировать код купона и применить его на официальном сайте магазина для получения скидки.