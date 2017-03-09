Что такое действующе промокоды магазинов?

Если вы любите делать покупки в интернет-магазинах, то вы обязательно замечали специальное поле для ввода промокода перед оплатой заказа. Мы расскажем вам, что такое промо-код и как использовать действующие промокоды и для экономии на покупках.

Промо-коды (также называемые ваучерными кодами, кодами купонов, скидочными кодами) представляют собой комбинацию букв и цифр, которая дает бонусы и используется при оплате заказов в интернет-магазинах. Эффект от его применения является мгновенным, то есть после введения промокода в корзине покупок пересчитывается общая сумма заказа. Бесплатные купонные коды — это возможность сэкономить на всем, от покупки одежды до заказа авиабилетов или бронирования отелей.